BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 26,24EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.





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