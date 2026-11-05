Silber-Hammer mit bis zu 681 g/t! Neue Entdeckung eröffnet erhebliches Potenzial

Historische Bergbauarchive in konkreten Explorationswert verwandeln: Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) meldet einen beachtlichen Bohrerfolg auf seinem Rainbow-Block-Projekt im traditionsreichen Butte-Distrikt in Montana. Erstmals mit modernen Bohrmethoden untersucht, lieferte der historische Emily-Erzgang hochgradige Silber-Gold-Zink-Blei-Abschnitte – darunter 11,2 Meter mit durchschnittlich 312,7 g/t Silberäquivalent (AgEq) sowie Spitzenwerte von bis zu 680,8 g/t AgEq im benachbarten Rainbow-Gang. Besonders spannend: Die Entdeckung liegt oberhalb der historischen Abbausohlen in einem bislang unberührten Korridor und ist noch nicht Teil der bestehenden Mineralressource, was unmittelbar Raum für eine Ausweitung der Lagerstätte schafft.

Emily und Rainbow liefern Bonanza-Gehalte und kritisches Indium

Die aktuellen Resultate zweier Diamantkernbohrungen belegen eine markante polymetallische Vererzung im Emily-Erzgang, der rund 245 Meter nördlich des bereits bekannten Badger-Gangs verläuft. Bemerkenswert ist zudem der Nachweis von Indium – einem strategischen Technologiemetall, das auf der US-Liste kritischer Mineralien steht und bei der AgEq-Berechnung (Basis: 90 Prozent angenommene metallurgische Ausbeute für Ag, Au, Zn und Pb) noch gar nicht berücksichtigt wurde:

Bohrloch SBM26-08 (Emily-Gang): Schnitt zwischen 369,3 und 380,5 Metern Bohrtiefe 11,2 Meter mit 312,7 g/t AgEq (51,5 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 5,81 % Zn und 1,80 % Pb; geschätzte wahre Mächtigkeit 30–35 %). Darin enthalten ist eine hochgradige Kernzone von 3,6 Metern mit 462,7 g/t AgEq (92,4 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 8,48 % Zn und 1,99 % Pb) sowie auffällige Indiumgehalte von durchschnittlich 15,95 ppm (bzw. 25,95 ppm im Kernbereich).

Bohrloch SBM26-05 (Emily-Kreuzung): Traf nahe der Schnittstelle zum Rainbow-Gang auf 2,0 Meter mit 482,7 g/t AgEq (88,4 g/t Ag, 0,99 g/t Au, 6,25 % Zn und 2,87 % Pb; geschätzte wahre Mächtigkeit 60–80 %).

Bohrloch SBM26-05 (Rainbow-Gang & Neuentdeckung): Durchteufte im Rainbow-Erzgang eine Bonanza-Ader von 1,3 Metern mit 680,8 g/t AgEq (382,7 g/t Ag, 0,41 g/t Au, 5,09 % Zn und 3,02 % Pb) und identifizierte in einem noch unbenannten Gang weitere 1,4 Meter mit 252,1 g/t AgEq.

Oberflächennahe Lücke der Anaconda-Ära und bevorstehende Untertagebohrungen

Der strategische Wert der Entdeckung erschließt sich aus der Bergbauhistorie: Wie historische Unterlagen der Anaconda Mining Company belegen, bauten frühere Generationen die Emily-Ader primär auf Kupfer und erst ab Teufen zwischen 1.000 und 3.000 Fuß ab. Die oberen rund 1.000 Fuß blieben weitgehend unangetastet. Genau in diesem kaum untersuchten Bereich oberhalb des Grundwasserspiegels und rund 245 Meter vom östlichen Rand der bestehenden geschlussfolgerten Ressource des Rainbow-Gangs trafen die neuen Bohrungen ins Schwarze. Chefgeologe Dr. Phillip Nickerson bestätigt damit erneut den Erfolg, historische Anaconda-Daten zur Zieldefinition heranzuziehen – ein Ansatz, der sich bereits bei den Kupfergängen Badger und Black Rock bewährt hat.

Mit 6.927 gebohrten Metern hat Silver Bow Mining rund 91 Prozent seines 7.620 Meter umfassenden Oberflächenprogramms abgeschlossen. Um die räumliche Geometrie der Gangsysteme aus mehreren Richtungen zu durchleuchten, bereitet das Unternehmen parallel untertägige Bohrungen vor. Auf einem konsolidierten Landpaket von rund 1.704 Hektar patentierten Bergbauclaims und 577 Hektar Oberflächenrechten im Butte-Distrikt treibt Silver Bow damit die systematische Erschließung von Edel-, Bunt- und kritischen Metallen voran – mit dem Emily-Erzgang als neuem Hebel für künftige Ressourcen-Updates.









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