8.200 Stellen weg! Indiens Personal-Riese steckt tief in der Krise
16,5 Prozent weniger Gewinn
TeamLease meldet 16,5 Prozent weniger Gewinn und reduziert seine Belegschaft um 8.200 Mitarbeiter. Das Spezialgeschäft wächst, doch der Konzern bleibt unter Druck.
- TeamLease verzeichnet 16,5 Prozent weniger Gewinn
- TeamLease baut 8.200 Stellen mit geringer Marge ab
- Spezialvermittlung wächst, Zeitarbeit bleibt schwach
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Der indische Personaldienstleister TeamLease Services hat im zweiten Geschäftsquartal 2026/27 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Wie Reuters berichtet, sank der Nettogewinn um 16,5 Prozent auf 229,8 Millionen Rupien, umgerechnet rund 2,43 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 275,2 Millionen Rupien verdient. Der Umsatz legte dagegen leicht um 2,3 Prozent auf 30,76 Milliarden Rupien zu.
Belastet wurde das Ergebnis durch höhere Investitionen in Personal, Technologie und Markenaufbau. Hinzu kamen einmalige Aufwendungen von 29,8 Millionen Rupien, unter anderem im Zusammenhang mit dem Verkauf der Beteiligung am Joint Venture Crystal HR und einer Wertminderung im Technologiegeschäft.
8.200 Stellen gestrichen
Besonders auffällig ist der deutliche Personalabbau. Im abgelaufenen Quartal reduzierte TeamLease seine Belegschaft um rund 8.200 Mitarbeiter. Nach Unternehmensangaben wurden hauptsächlich Verträge mit niedrigen Gewinnmargen planmäßig beendet. Der Konzern will sich stärker auf profitablere Geschäftsbereiche konzentrieren.
Das traditionelle Zeitarbeitsgeschäft, das rund 92 Prozent des Umsatzes ausmacht, wuchs lediglich um 1,6 Prozent. Deutlich dynamischer entwickelte sich dagegen die spezialisierte Personalvermittlung mit einem Umsatzplus von 14,6 Prozent auf 1,90 Milliarden Rupien. Besonders gefragt sind Dienstleistungen für globale Kompetenzzentren internationaler Unternehmen.
Trotz der schwachen Gewinnentwicklung gewann TeamLease im Quartal 114 neue Kunden. Zudem stieg das operative EBITDA im ersten Geschäftshalbjahr um elf Prozent. Die verfügbaren freien Nettomittel beliefen sich nach Aktienrückkäufen auf rund 3,5 Milliarden Rupien.
Konzernchefin Suparna Mitra räumte ein, dass die Quartalsergebnisse hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben seien. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die Konzentration auf margenstärkere Dienstleistungen die Profitabilität nachhaltig verbessern kann. Das Wachstum im Spezialgeschäft liefert erste positive Signale, während das traditionelle Personalgeschäft weiterhin unter Druck steht.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die TeamLease Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 1.086INR auf Bombay (04. November 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.
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