Börsen Update Europa - 05.11. - AT 20 stark +1,68 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.361,82 PKT und steigt um +0,11 %. Top-Werte: Lanxess +16,98 %, Bechtle +5,46 %, AUTO1 Group +4,64 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -7,95 %, AUMOVIO -6,95 %, Nemetschek -6,37 %

Der DAX steht aktuell (13:59:25) bei 26.598,29 PKT und fällt um -0,09 %. Top-Werte: Zalando +4,78 %, Heidelberg Materials +3,93 %, Bayer +3,31 % Flop-Werte: Rheinmetall -12,47 %, Infineon Technologies -4,50 %, Commerzbank -2,78 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:45) bei 4.110,75 PKT und fällt um -1,08 %.

Top-Werte: Bechtle +5,46 %, Nordex +2,83 %, Sartorius Vz. +2,48 %

Flop-Werte: OHB -8,56 %, PVA TePla -8,13 %, SILTRONIC AG -7,95 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (13:44:00) bei 6.291,91 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +4,91 %, Adyen Parts Sociales +3,97 %, Bayer +3,31 %

Flop-Werte: Rheinmetall -12,47 %, Infineon Technologies -4,50 %, Nokia -3,03 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.627,18 PKT und steigt um +1,68 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +6,62 %, Lenzing +5,67 %, Wienerberger +2,99 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,69 %, Mayr-Melnhof Karton -4,23 %

Der CH 20 steht bei 15.036,17 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: Holcim +2,38 %, Swiss Re +2,21 %, Sika +1,65 %

Flop-Werte: ABB -1,86 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,47 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.249,42 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: LEGRAND +3,35 %, Compagnie de Saint-Gobain +3,13 %, ArcelorMittal +2,56 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -2,56 %, Thales -1,40 %, Veolia Environnement -1,28 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.331,52 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,01 %, Swedbank Shs(A) +1,57 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,17 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -4,07 %, ABB -1,86 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.825,00 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,07 %, Viohalco +0,98 %, Public Power +0,68 %

Flop-Werte: Allwyn -3,51 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,95 %, Coca-Cola HBC -2,17 %