DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung
ROUNDUP
- DBAG erzielt im Quartal 3,7 Millionen Euro Gewinn
- Der Neunmonatsverlust beträgt gut 30 Millionen Euro
- Aktie steigt nach Quartalsgewinn um vier Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlustquartalen in Folge hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im dritten Quartal wieder Gewinn gemacht. Nach 0,2 Millionen Euro im Vorjahr wurde in den drei Monaten bis Ende September nun ein Gewinn von 3,7 Millionen Euro ausgewiesen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach neun Monaten steht aber noch ein Verlust von gut 30 Millionen Euro zu Buche. Die Jahresziele bestätigte das Management. An der Börse ging es aufwärts.
Die DBAG-Aktie stand rund vier Prozent höher und gehörte damit zu den größten Gewinnern im Kleinwerte-Index SDax . Ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen konnte sie damit beschleunigt fortsetzen. Diesen hatte das Papier eingeschlagen, nachdem es Mitte Oktober auf den tiefsten Stand seit über zehn Jahren gerutscht war. 2026 müssen Anleger bislang einen Abschlag von rund 22 Prozent im Portfolio verbuchen.
Das Geschäft von DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie seit 2020 auch in Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an.
"Der Gesamtmarkt ist nach wie vor von Herausforderungen gekennzeichnet", sagte Vorstandssprecher Tom Alzin laut Mitteilung. Diese spiegelten sich insbesondere in den Bewertungsmultiplikatoren der ersten Jahreshälfte wider. "Im dritten Quartal ließ sich eine Erholung feststellen, auch wenn man immer anmerken muss, dass es sich um Momentaufnahmen handelt." Die Diskrepanz zwischen Aktienkurs und dem Nettovermögenswert hält er für nicht gerechtfertigt.
Dieser ging per Ende September um knapp 9 Prozent auf rund 584 Millionen Euro zurück. In ihrer Fondsberatung erzielte die DBAG im dritten Quartal ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) von 3,3 Millionen Euro und damit fast ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Das verwaltete Vermögen stieg leicht auf fast 2,8 Milliarden Euro.
Zum Berichtsstichtag lagen die beiden Steuerungskennzahlen bereits innerhalb der für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten Bandbreiten, hieß es vom Unternehmen. So wird im Gesamtjahr ein operativer Gewinn aus der Fondsberatung von 9 bis 11 Millionen Euro erwartet. Der Nettovermögenswert je Aktie soll zwischen 32 und 36 Euro liegen. Per Ende September lag er bei 33,84 Euro./lew/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 18.384 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +48,57 %/+84,43 % bedeutet.
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Zahlen da.....Quelle:
Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Transaktionsdichte, Erholung der Bewertungsmultiplikatoren und bestätigte Prognose
- Vier neue Investments und fünf Exits im Neunmonatszeitraum
- Davon ein Exit nach Ende des Berichtszeitraums vollzogen: Rechenzentrumsportfolio von Green Datahub erfolgreich veräußert
- Weitere Portfoliounternehmen sollen auf eine Veräußerung vorbereitet werden
- Hohe Aktivität auch auf Portfolioebene und konsequente Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie: 13 vereinbarte oder vollzogene Unternehmenszukäufe
- NAV je Aktie zum 30. September 2026 33,84 Eurohttps://www.eqs-news.com/de/news/corporate/deutsche-beteiligungs-ag-hohe-transaktionsdichte-erholung-der-bewertungsmultiplikatoren-und-bestaetigte-prognose/57dc2667-02ad-45e3-8341-6566f8f4a644_de#_ftn1,https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/deutsche-beteiligungs-ag-hohe-transaktionsdichte-erholung-der-bewertungsmultiplikatoren-und-bestaetigte-prognose/57dc2667-02ad-45e3-8341-6566f8f4a644_de#_ftn2(zum 30. Juni 2026: 33,65Euro zum 31. Dezember 2025: 36,37 Euro)
- EBITA aus der Fondsberatung im Rahmen der Erwartungen:
- 10,1 Millionen Euro im Neunmonatszeitraum 2026 (Vorjahreszeitraum: 11,2 Millionen Euro)
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vom 16. Juli 2026 bestätigt: NAV je im Umlauf befindlicher Aktie 32 bis 36 Euro; EBITA aus der Fondsberatung 9 bis 11 Millionen Euro
- Bewertungsmultiplikatoren trugen im dritten Quartal positiv zum Bewertungs- und Abgangsergebnis bei und verringerten die Belastungen aus dem ersten Halbjahr für den Neunmonatszeitraum deutlich
Man schaue sich nur mal an, wer sich die Taschen bei der DBAG voll macht, Fonds schließt, die nicht abverkauft sind und dafür einen Bonus erhält, die "Unverkaufbaren" in einen neuen Fonds sammelt und dafür wieder Geld kassiert, während der Aktionär mit 1€ Dividende nebst sinkendem Aktienkurs abgespeist wird. Den 10-Jahreschart hatte ich ja schon reingestellt. Da zeigt sich, was aus der DBAG geworden ist. Ein sinkendes Schiff mit immer mehr zu hohen Preisen gekauften Unternehmen, die am Ende keiner abkaufen will. Nur die "Perlen" gehen an einen neuen Besitzer. Für mich seit längerem ein zu hoher Dealflow mit zu wenig eingekaufter Unternehmensqualität. Hier und da mal ein Verkauf, der groß gefeiert wird, wobei beim Aktionär kaum etwas ankommt. Die Eigenkapitalentwicklung der vielen letzten Jahre ist ein Witz! Und daran messe ich die Unternehmensführung, an der Kapitalallokation!
Ich bin jetzt über 25 Jahre Aktionär, seit 2010 mit unveränderter Stückzahl.
Davor ab und zu getradet.
Vom Höchstkurs (50,-€) hat die Aktie inzwischen über 60% verloren.
Verkaufen werde ich nicht, aber es tut schon sehr weh, zumal ich den Gewinn steuerfrei kassieren hätte können.