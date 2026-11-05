Tapestry schießt nach Anhebung der Jahresprognose nach oben

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Tapestry-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -17,91 % hinnehmen mussten.

Tapestry hebt mit den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 den Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie zieht daraufhin kräftig an und setzt sich vom schwächeren Branchenumfeld ab. Kering, Hermes International und LVMH geben dagegen nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Tapestry Aktie damit um +11,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tapestry +0,38 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tapestry?

Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,25 %. Kering notiert im Minus, mit -1,39 %.

Tapestry, Inc. (NYSE: TPR), a house of iconic accessories and lifestyle brands, consisting of Coach and Kate Spade New York, today reported results for the fiscal first quarter ended September 26, 2026. This press release features multimedia. View …

Die Aktie von Tapestry erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 62,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,88 %, über 10 Jahre bei 13,10 %.

Tapestry Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,43 % 1 Monat +5,88 % 3 Monate -17,91 % 1 Jahr +19,95 %

Informationen zur Tapestry Aktie

Stand: 05.11.2026, 14:00 Uhr

Tapestry, Inc. ist ein führendes Modeunternehmen, das sich auf Luxusaccessoires und Lifestyle-Marken konzentriert. Es bietet Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Tapestry ist ein bedeutender Akteur im globalen Luxusgütermarkt, bekannt für Qualität und Innovation. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Michael Kors, Louis Vuitton und Gucci. Tapestry hebt sich durch seine starke Markenidentität, innovative Designs und das Engagement für Nachhaltigkeit ab.

Es gibt 198 Mio. Tapestry Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,70 Mrd.EUR € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Tapestry Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Tapestry Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.