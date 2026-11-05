JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Zwar liege der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) etwas unter der Markterwartung, das Ergebnis je Aktie liege aber darüber, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Investitionen lege der britische Versorger zudem einen Zahn zu./mis/rob/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 15,53EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

