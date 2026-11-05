RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 177,8EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anthony Codling

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 217

Kursziel alt: 211

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

