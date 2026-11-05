RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Angesichts der bereits bekannten Eckdaten hätten die finalen Kennziffern des Windturbinen-Herstellers nicht überrascht, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 42,38EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was einem Rückgang von -13,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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