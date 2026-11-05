RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Angesichts der bereits bekannten Eckdaten hätten die finalen Kennziffern des Windturbinen-Herstellers nicht überrascht, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 42,38EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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