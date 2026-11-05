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    RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

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    RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen./mis/rob/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 173,2EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ben Cohen
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A





    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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