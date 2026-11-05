JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem das dritte Quartal des Bremsspezialisten schwächer als erwartet ausgefallen sei, senkte Akash Gupta am Donnerstag unter Berücksichtigung des Ausblicks seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2027./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 95,40EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 108

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

