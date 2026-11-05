BAADER BANK stuft FIELMANN AG auf 'Add'
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Umsätze der Optikerkette seien im dritten Quartal leicht, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in einem schwierigen Marktumfeld gelungen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 42,75EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
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