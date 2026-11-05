BAADER BANK stuft FIELMANN AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Umsätze der Optikerkette seien im dritten Quartal leicht, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in einem schwierigen Marktumfeld gelungen./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 42,75EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00 € , was eine Steigerung von +1,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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