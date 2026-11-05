Northern Discovery Metals schließt Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Cibola in British Columbia ab

5. November 2026 / Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. Oktober 2026 bekannt zu geben, dass es gemäß einer am 7. Oktober 2026 zwischen dem Unternehmen und Orogen Royalties Inc. („Orogen“) geschlossenen Erwerbsvereinbarung (die „Vereinbarung“) den Erwerb (der „Erwerb“) einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Cibola („Cibola“ oder das „Konzessionsgebiet“) in British Columbia von Orogen abgeschlossen hat.

Das Projekt Cibola umfasst Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von rund 3.567 Hektar, die über Straßen erreichbar sind und etwa 90 Straßenkilometer südsüdwestlich von Houston in British Columbia liegen. Das Konzessionsgebiet liegt in einer Region, in der porphyrische Kupferlagerstätten vorkommen, die mit den Intrusivkomplexen Bulkley und Babine in Verbindung stehen, darunter auch die ehemals produzierende Mine Huckleberry. Eine Mineralisierung auf benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf Cibola.

Bei Abschluss der Transaktion zahlte das Unternehmen 30.000 $, begab 100.000 Stammaktien und gewährte Orogen oder den von Orogen benannten Berechtigten eine Net Smelter Returns-Royalty in Höhe von 2 % auf das Konzessionsgebiet. Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen auch zu Folgendem verpflichtet:

Barzahlung in Höhe von 50.000 $ und Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens bei Erhalt einer Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet oder am 31. Juli 2027, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist; und

Barzahlung in Höhe von 50.000 $ und Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens sechs Monate nach Erhalt einer Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet oder am 31. Dezember 2027, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist.

Alle Beträge sind in kanadischen Dollar angegeben. Sämtliche im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen oder noch auszugebenden Stammaktien unterliegen bzw. werden einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem jeweiligen Ausgabedatum unterliegen. Beim Erwerb handelt es sich um eine Transaktion zwischen voneinander unabhängigen Parteien, und es sind keine Vermittlergebühren zu zahlen.