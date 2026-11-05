DJI Matrice 5T ermöglicht intelligente Lufteinsätze bei Tag und Nacht für anspruchsvolle Missionen

SHENZHEN, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die DJI Matrice 5T vor. Die neueste kompakte High-End-Enterprise-Drohne des Unternehmens kombiniert LiDAR, Millimeterwellenradar und visuelle Sensorik mit 1K-Wärmebildgebung und verbesserter Nachtsicht. Relaismodi erweitern die Übertragungsreichweite, während die Onboard-KI und die Plug-ins für Pilot 2 intelligente Arbeitsabläufe vor Ort unterstützen. Mit Schutzklasse IP55¹ gegen Staub und Regen sowie einer Flugzeit von bis zu 59 Minuten¹ bietet die Matrice 5T neue Vielseitigkeit über einen breiten Temperaturbereich (−20 bis 50 °C) hinweg und überzeugt bei Notfalleinsätzen, Inspektionen und Vermessungen unter schwierigen Wetterbedingungen.

1K-Wärmebildgebung und verbesserte Nachtsicht

Die Matrice 5T verfügt über eine Infrarot-Wärmebildkamera mit nativer 1K-Auflösung (1280 × 1024), die die Pixelanzahl herkömmlicher Sensoren mit 640 × 512 vervierfacht. Ist die Funktion UHR-Infrarotbild aktiviert, steigt die Auflösung auf 2560 × 2048, sodass sich Wärmeanomalien selbst vor komplexen Hintergründen klar abzeichnen. Die Weitwinkelkamera verfügt über einen großen 1/0,98-Zoll-Sensor und eine lichtstarke Blende von f/1,8. Mit einer ISO-Empfindlichkeit von bis zu 1,6 Millionen und KI-gestützter Schwachlichtoptimierung liefert sie selbst bei nur 0,01 Lux¹ lebendige Farbaufnahmen. Zudem verfügt die Drohne über eine mittlere Telekamera mit 50-MP-Sensor und 3-fach optischem Zoom. Sie erfasst bei Stromleitungs- und Brückeninspektionen Details aus bis zu 10 Metern¹ Entfernung. Die Telekamera wiederum bietet monochrome Nachtsicht sowie 11-fach optischen und 176-fach Hybridzoom, um KFZ-Kennzeichen aus bis zu 400 Metern¹ Entfernung zu lesen.

Omnidirektionale Umgebungserkennung unter schwierigen Bedingungen

Erstmals hat DJI LiDAR, Millimeterwellenradar und ein omnidirektionales Sichtsystem in einer kompakten Enterprise-Drohne vereint. Dadurch wird eine zuverlässige Umgebungserkennung selbst in schwach beleuchteten Stadtgebieten oder in vollständiger Dunkelheit ermöglicht. Dank LiDAR erkennt die Matrice 5T nachts kleine Hindernisse wie Stromleitungen in bis zu 32 Metern¹ Entfernung. Das Millimeterwellenradar wiederum trotzt Störeinflüssen und erfasst die Umgebung auch bei Nebel, Regen oder Staub. Das omnidirektionale Schwachlicht-Sensorsystem nutzt Vollfarb-Fischaugensensoren, um die visuelle Positionierung selbst bei nur 0,5 Lux¹ aufrechtzuerhalten, während „Vision Assist" nun Vollfarbbilder für ein besseres Situationsbewusstsein liefert. Selbst bei schwachem GNSS-Empfang¹, etwa in tiefen Schluchten oder zwischen Hochhäusern, kombiniert die Matrice 5T visuelle Daten und Radardaten, um ihre Umgebung in Echtzeit zu erfassen. Dabei erstellt sie eine Umgebungskarte, die ruhige und stabile Flugeinsätze ermöglicht.