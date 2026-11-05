JEFFERIES stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Nettoinventarwert je Aktie der Beteiligungsgesellschaft habe im dritten Quartal eine leichte Verbesserung verzeichnet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe das Unternehmen zudem bestätigt./rob/mf/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 19,62EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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