JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Autozulieferers habe im dritten Quartal die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei zudem der erhöhte Ausblick für den freen Finanzmittelfluss./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 70,94EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00 € , was eine Steigerung von +13,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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