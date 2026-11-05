BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe dank einer starken Kostenkontrolle die Erwartung mit dem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,58 % und einem Kurs von 12,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.



