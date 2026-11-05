RBC stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Während der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei, liege der Gewinn je Aktie dank niedrigerer Steuern darüber, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien es solide Nachrichten vom britischen Netzbetreiber./mis/rob/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 15,53EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.



