BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1070 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Profiküchen-Ausrüsters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 661EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1070

Kursziel alt: 1070

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

