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    Google drängt Schulen zur KI-Nutzung – Missbrauch der Monopolstellung?

    KI oder keine Suche

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    Google verspricht Schulen mehr Kontrolle über künstliche Intelligenz. Doch wer auf KI verzichten will, verliert künftig auch den Zugang zur Google-Suche.

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    KI oder keine Suche - Google drängt Schulen zur KI-Nutzung – Missbrauch der Monopolstellung?
    Foto: Dall-E

    Google kündigt umfassende Änderungen für seine Bildungsangebote an. Künftig sollen KI-Dienste wie Gemini, Gemini Notebook und Gemini in Classroom für Schülerkonten zunächst standardmäßig deaktiviert sein. Erst wenn die Schulverwaltung ausdrücklich zustimmt, werden die Funktionen freigeschaltet.

    Allerdings gibt es einen Haken. Schulen, die vollständig auf künstliche Intelligenz verzichten möchten, müssen auch die Google-Suche deaktivieren.

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    Zwar können Bildungseinrichtungen einzelne Dienste unabhängig voneinander freischalten. Eine klassische Google-Suche ohne KI-generierte Antworten bietet der Konzern jedoch nicht an.

    "Suche und KI sind eng miteinander verflochten", erklärte Chris Phillips, Googles Vizepräsident und Leiter des Bildungsbereichs, laut Education Week.

    Schulen stehen damit vor der Wahl, entweder KI-Funktionen in der Google-Suche zu akzeptieren oder auf alternative Suchmaschinen auszuweichen.

    KI-Zwang löst politische Empörung aus

    Die Ankündigung hat in den USA eine Welle der Kritik ausgelöst. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani wirft Google vor, seine Monopolstellung auszunutzen, um künstliche Intelligenz an öffentlichen Schulen durchzusetzen.

    Auch Lina Khan, ehemalige Vorsitzende der US-Wettbewerbsbehörde FTC, kritisierte den Konzern scharf. Google nutze seine Dominanz auf dem Suchmaschinenmarkt, um Bildungseinrichtungen zur Einführung von KI zu drängen.

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    Google verteidigt seine KI-Strategie

    Der Technologiekonzern weist die Kritik zurück. Die Änderungen seien eine Reaktion auf Forderungen von Lehrkräften und Schulverwaltungen nach mehr Kontrolle über digitale Lernangebote.

    Gleichzeitig arbeitet Google an einer neuen KI-gestützten Lernfunktion namens "Guided Learning". Anders als herkömmliche Chatbots soll sie Schülern nicht unmittelbar fertige Lösungen liefern, sondern sie schrittweise durch Aufgaben führen.

    Wer beispielsweise eine komplizierte Physikaufgabe in die Suchmaschine eingibt, soll künftig gezielte Hilfestellungen erhalten, anstatt lediglich die richtige Antwort präsentiert zu bekommen.

    Ab Anfang 2027 sollen Schulen zwischen einer Suche mit herkömmlichen KI-Funktionen wie AI Overviews und AI Mode sowie einer stärker auf das Lernen ausgerichteten Variante wählen können.

    Eine vollständig KI-freie Version der Google-Suche ist allerdings in beiden Fällen ausgeschlossen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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