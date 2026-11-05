Google drängt Schulen zur KI-Nutzung – Missbrauch der Monopolstellung?

Allerdings gibt es einen Haken. Schulen, die vollständig auf künstliche Intelligenz verzichten möchten, müssen auch die Google-Suche deaktivieren.

Google kündigt umfassende Änderungen für seine Bildungsangebote an. Künftig sollen KI-Dienste wie Gemini, Gemini Notebook und Gemini in Classroom für Schülerkonten zunächst standardmäßig deaktiviert sein. Erst wenn die Schulverwaltung ausdrücklich zustimmt, werden die Funktionen freigeschaltet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zwar können Bildungseinrichtungen einzelne Dienste unabhängig voneinander freischalten. Eine klassische Google-Suche ohne KI-generierte Antworten bietet der Konzern jedoch nicht an.

"Suche und KI sind eng miteinander verflochten", erklärte Chris Phillips, Googles Vizepräsident und Leiter des Bildungsbereichs, laut Education Week.

Schulen stehen damit vor der Wahl, entweder KI-Funktionen in der Google-Suche zu akzeptieren oder auf alternative Suchmaschinen auszuweichen.

KI-Zwang löst politische Empörung aus

Die Ankündigung hat in den USA eine Welle der Kritik ausgelöst. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani wirft Google vor, seine Monopolstellung auszunutzen, um künstliche Intelligenz an öffentlichen Schulen durchzusetzen.

Auch Lina Khan, ehemalige Vorsitzende der US-Wettbewerbsbehörde FTC, kritisierte den Konzern scharf. Google nutze seine Dominanz auf dem Suchmaschinenmarkt, um Bildungseinrichtungen zur Einführung von KI zu drängen.

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Google verteidigt seine KI-Strategie

Der Technologiekonzern weist die Kritik zurück. Die Änderungen seien eine Reaktion auf Forderungen von Lehrkräften und Schulverwaltungen nach mehr Kontrolle über digitale Lernangebote.

Gleichzeitig arbeitet Google an einer neuen KI-gestützten Lernfunktion namens "Guided Learning". Anders als herkömmliche Chatbots soll sie Schülern nicht unmittelbar fertige Lösungen liefern, sondern sie schrittweise durch Aufgaben führen.

Wer beispielsweise eine komplizierte Physikaufgabe in die Suchmaschine eingibt, soll künftig gezielte Hilfestellungen erhalten, anstatt lediglich die richtige Antwort präsentiert zu bekommen.

Ab Anfang 2027 sollen Schulen zwischen einer Suche mit herkömmlichen KI-Funktionen wie AI Overviews und AI Mode sowie einer stärker auf das Lernen ausgerichteten Variante wählen können.

Eine vollständig KI-freie Version der Google-Suche ist allerdings in beiden Fällen ausgeschlossen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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