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    Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank bestätigt Buy und Kursziel von 40 Euro
    • Erfreuliches Quartal ex USA mit starken Kennzahlen
    • FCF außerhalb der USA liegt nun über dem Jahresziel
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
    Foto: Deutsche Telekom

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das dritte Quartal sei ex US-Geschäft erfreulich verlaufen, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ex USA liege der freie Barmittelzufluss (FCF) nun über dem Jahresziel. Er lobte vor allem die starken Leistungskennzahlen für den Heimatmarkt Deutschland und für Europa./ck/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:24 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 26,20 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +6,54 %/+52,21 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,59, was eine Steigerung von +4,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Deutschen Telekom, starke Q3-Zahlen, die erhöhte Jahresprognose und die geplante Dividende von 1,10 Euro je Aktie. Diskutiert werden zudem eine mögliche Fusion mit T-Mobile US und die Rolle des Bundes dabei. Als Risiken gelten zunehmender Wettbewerb durch Starlink und mögliche Folgen für das US-Geschäft; Chancen sehen Beiträge in KI-Kosteneinsparungen und neuen Geschäftsfeldern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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