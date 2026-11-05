Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 26,20 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +6,54 %/+52,21 % bedeutet.