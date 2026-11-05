BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern gehe es um beständige Weiterentwicklung, nicht um eine Revolution, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 59,64EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
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