BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen für das dritte Quartal von 23,40 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate hätten solide Fortschritte bei den Gewinnmargen und eine Erholung des Auftragseingang gezeigt, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.





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