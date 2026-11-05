RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe jedoch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 44,31EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Natalia Webster
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Natalia Webster
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
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