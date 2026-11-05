RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe jedoch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 44,31EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Natalia Webster

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

