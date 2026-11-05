GAC exportiert von Januar bis Oktober 223.000 Einheiten und stellt damit einen neuen Rekord auf! Stetiger Fortschritt bei der hochwertigen Globalisierung

Als strategischer Schwerpunkt der Globalisierung von GAC verzeichnete der europäische Markt im Oktober einen Anstieg des Großhandelsvolumens um 547 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am 12. Oktober wurde der 91. Pariser Autosalon offiziell eröffnet, auf dem GAC mit seiner Produktpalette an neuen Energiefahrzeugen aller drei Marken stark vertreten war. Diese zahlreichen strategischen Schritte, die zeitgleich umgesetzt wurden, markieren den Eintritt von GAC in eine neue Phase der umfassenden, lokalisierten Verankerung in Europa.

GUANGZHOU, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Im Oktober erreichten die Exporte der GAC-Eigenmarken 26.017 Einheiten, was einem kräftigen Anstieg von 80,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und einen stetigen Wachstumskurs verdeutlicht. Von Januar bis Oktober dieses Jahres verzeichnete GAC kumulierte Exporte von 223.000 Einheiten und stellte damit einen neuen historischen Rekord auf.

Als Kernfundament der Globalisierung von GAC setzte der asiatisch-pazifische Markt seinen stetigen Fortschritt fort. Im Oktober stieg das Großhandelsvolumen auf dem südostasiatischen Markt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 49 %. In Hongkong belegte GAC bei den Neuzulassungen von Januar bis September den dritten Platz unter allen Marken und den zweiten Platz unter den chinesischen Marken; der e9 war drei Monate in Folge die Nummer 1 bei den Verkäufen von Luxus-MPVs in Hongkong.

Der nord- und südamerikanische Markt behielt seine starke Wachstumsdynamik bei: Das Großhandelsvolumen stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 95 %, darunter in Kolumbien um 331 %, in Bolivien um 232 % und in Brasilien um 223 %. In mehreren Schlüsselmärkten verdoppelte sich der Absatz, während sich gleichzeitig die Marktabdeckung und die Vertriebskapazitäten verbesserten. GAC trat zudem offiziell in Guyana ein und vervollständigte damit seine Marktabdeckung in allen 12 südamerikanischen Ländern, was einen Meilenstein in seiner regionalen Expansion darstellt.

Im Nahen Osten stieg das Großhandelsvolumen in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Oktober um 41 % im Vergleich zum Vorjahresmonat, in Kuwait um 146 % im Vergleich zum Vormonat und in Katar um 98 %. In Afrika stieg das Großhandelsvolumen im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 307 %. Auch der GUS-Markt verzeichnete weiterhin ein hohes Wachstum: Das Großhandelsvolumen stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 273 %. Parallel zum rasanten Umsatzwachstum hat GAC kontinuierlich Premium-Flaggschiffprodukte in verschiedenen Märkten im Nahen Osten und in Afrika eingeführt, szenariobasierte Erlebnisse geschaffen, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind, lokale Nutzer gezielt angesprochen und die Marke weiter gestärkt.

Während GAC die regionalen Märkte intensiv erschließt, nutzte das Unternehmen die Kanton-Messe, eine Handelsplattform auf nationaler Ebene, um seinen globalen Käufern seine hochtechnologischen, intelligenten Elektrofahrzeuge und sein Energie-Ökosystem zu präsentieren und so auf die Öffnung nach hohen Standards mit einer systematischen Globalisierung zu reagieren.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie unter: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien

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