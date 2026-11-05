BARCLAYS stuft Auto1 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross befürwortet weiterhin die langfristige Wachstumsstory des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Kurzfristig sei die Entwicklung allerdings schwer abschätzbar./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 19,39EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

