BARCLAYS stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg stellte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht klar, dass er die Umsatzentwicklung der Airline weiterhin skeptisch sieht. Im Friedensfall dürften zwar die Treibstoffkosten sinken, aber die Fracht- und Asienumsätze schnell fallen und das Kapazitätswachstum rasch zulegen. Sollte die geopolitische Lage dagegen so unsicher bleiben, drohe eine Nachfrageerosion durch die hohen Kosten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 8,236EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

