Meta droht Gegenwind: Warum der KI-Ausbau jetzt schwieriger wird
Neue Unsicherheit
Meta will Milliarden in KI-Rechenzentren investieren. Doch nach den US-Zwischenwahlen wächst der politische Widerstand. Das könnte Zuckerbergs Pläne bremsen.
- Meta trifft auf Widerstand gegen neue Rechenzentren
- Bestehende Zentren lassen sich leichter erweitern
- Meta prüft Standorte im Ausland wegen politischer Risiken
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Meta muss beim Ausbau seiner Rechenzentren mit größeren Hürden rechnen. Nach den US-Zwischenwahlen dürfte es schwieriger werden, neue Projekte zu genehmigen und umzusetzen. Das erklärte Unternehmenspräsidentin Dina Powell McCormick auf der WSJ Tech Conference. Dennoch sieht sie Möglichkeiten, den Ausbau voranzutreiben.
Neue Rechenzentren werden zum politischen Streitpunkt
Die Wahlergebnisse hätten gezeigt, dass der Widerstand gegen neue Rechenzentren für viele Wähler eine wichtige Rolle spielt. Bei den jüngsten Erfolgen der Demokraten hätten laut Powell McCormick verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Die Ablehnung von Rechenzentren sei jedoch in vielen Wahlkampfspots und Nachwahlbefragungen deutlich geworden.
Die Meta-Präsidentin rechnet deshalb mit strengeren Prüfungen neuer Bauvorhaben. Neue Rechenzentren in den USA zu errichten, werde vorerst eine große Herausforderung. Gleichzeitig verwies sie auf ein Gesprächsangebot eines neu gewählten Gouverneurs, der sich im Wahlkampf gegen solche Projekte ausgesprochen hatte. Dieser habe nach der Wahl ein Treffen vorgeschlagen, um die Investitionen und Arbeitsplätze in seiner Region zu halten.
Meta setzt auf bestehende Projekte
Bessere Chancen sieht Powell McCormick bei der Erweiterung bereits bestehender Rechenzentren. Dort hätten Unternehmen über mehrere Jahre hinweg Vertrauen in den Gemeinden aufgebaut. Die Bevölkerung habe bereits von den Investitionen profitiert, ohne bislang die damit verbundenen Kosten zu spüren.
Meta baut derzeit unter anderem in Louisiana den riesigen Rechenzentrumskomplex Hyperion und in Ohio das Projekt Prometheus. Ein weiteres Vorhaben entsteht in Texas gemeinsam mit BlackRock. Die neu gewählten Gouverneure von Ohio und Texas haben allerdings bereits einen vorläufigen Stopp für neue Rechenzentrumsprojekte gefordert.
Der Konzern benötigt enorme Rechenkapazitäten, um seine KI-Pläne umzusetzen. Vorstandschef Mark Zuckerberg will persönliche KI-Agenten namens Muse zum Kern des künftigen Geschäfts machen. Meta rechnet dafür in diesem Jahr mit Investitionsausgaben von bis zu 145 Milliarden US-Dollar.
Meta sucht auch außerhalb der USA nach Standorten
Angesichts der politischen Unsicherheit prüft Meta zunehmend Standorte im Ausland. Powell McCormick erklärte, dass inzwischen alle großen Cloud- und Rechenzentrumsanbieter darüber nachdächten, ihre Infrastruktur auch außerhalb der Vereinigten Staaten auszubauen. Bei den enormen Investitionssummen sei eine geografische Streuung sinnvoll.
Gleichzeitig muss Meta neue Finanzierungsquellen erschließen. Der Konzern kündigte im vergangenen Monat eine neue Aktiengattung ohne Stimmrechte an, die bei künftigen Kapitalerhöhungen eingesetzt werden soll. Kurz darauf folgte ein Plan für Aktienemissionen im Umfang von bis zu 97,5 Milliarden US-Dollar.
Der Finanzierungsbedarf wächst auch deshalb, weil Meta erstmals seit dem Börsengang 2012 einen negativen freien Cashflow gemeldet hat. Während die Investitionen in künstliche Intelligenz steigen, werden die politischen und finanziellen Hürden für den Ausbau der Infrastruktur zunehmend größer.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 530,9EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
NEU: Podcast "Börse, Baby!"