🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Finanzministerium dringt auf schärferen Spritpreisdeckel

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil fordert einen wirksamen Spritpreisdeckel
    • Reiche plant hohe Hürden und drei Monate Laufzeit
    • Ministerium warnt vor Umgehung durch Ölkonzerne
    Finanzministerium dringt auf schärferen Spritpreisdeckel
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Finanzministerium von SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf eine Verschärfung des geplanten Spritpreisdeckels. Entscheidend sei, dass er tatsächlich auch wirke und Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindere, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ministeriumskreisen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher müsse eine Wirkung spürbar sein.

    Die Bundesregierung berät gerade einen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegten Entwurf für den geplanten Spritpreisdeckel. Die CDU-Politikerin hat hohe Hürden für das Instrument vorgeschlagen: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinanderfolgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein.

    Klingbeils Ministerium dagegen betont, die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, müssten "sinnvoll gewählt" werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Mineralölkonzerne nach zwei Wochen mit Preissteigerungen in der dritten Woche vorübergehend moderatere Preise verlangten, nur um ein Greifen des Deckels zu verhindern. "Solche Umgehungen müssen verhindert werden." Auch die Befristung sei zu kurz./tam/DP/stk






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Finanzministerium dringt auf schärferen Spritpreisdeckel Das Finanzministerium von SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf eine Verschärfung des geplanten Spritpreisdeckels. Entscheidend sei, dass er tatsächlich auch wirke und Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindere, erfuhr die Deutsche …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     