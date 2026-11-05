BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Wachstum im Ausland, Druck zuhause", so lautet am Mittwoch das Fazit des Analysten Andrew Lobbenberg zum Quartalsbericht des Flughafenbetreibers. Er geht davon aus, dass die Dividende bis 2028 nicht steigen wird./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 68,25EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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