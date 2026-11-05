BARCLAYS stuft FRAPORT AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Wachstum im Ausland, Druck zuhause", so lautet am Mittwoch das Fazit des Analysten Andrew Lobbenberg zum Quartalsbericht des Flughafenbetreibers. Er geht davon aus, dass die Dividende bis 2028 nicht steigen wird./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 68,25EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00 € , was einem Rückgang von -13,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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