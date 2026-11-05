BARCLAYS stuft JCDecaux auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 27,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch unterstrich seine Empfehlung für den Werbekonzern am Mittwoch nach dem Zwischenbericht nachdrücklich. Seine Ergebnisschätzungen hob er um 5 Prozent an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: JCDecaux
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,50
Kursziel alt: 27,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: JCDecaux
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,50
Kursziel alt: 27,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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