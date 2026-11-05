BARCLAYS stuft JCDecaux auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 27,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch unterstrich seine Empfehlung für den Werbekonzern am Mittwoch nach dem Zwischenbericht nachdrücklich. Seine Ergebnisschätzungen hob er um 5 Prozent an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 26,76EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.