BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 92,55EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 103
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 103
Währung: EUR
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