BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 92,55EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 103

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +18,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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