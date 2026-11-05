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    RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

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    RBC stuft ASOS auf 'Neutral'
    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Angaben des Bekleidungsanbieters zum Geschäftsjahr 2026 hätten die Erwartungen zwar nicht ganz erfüllt, was den operativen Gewinn (Ebitda) angehe, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Geschäftsjahr 2027 habe die Prognose zum operativen Gewinn aber den Mittelwert der Analystenschätzungen übertroffen./rob/mf/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,23EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.







    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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