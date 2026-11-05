RBC stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sebastian Kuenne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem soliden Zahlenwerk des Profiküchen-Ausrüsters. Ein leicht unter den Erwartungen liegender Umsatz sei durch eine starke Margenentwicklung mehr als ausgeglichen worden./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 659EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 700

Kursziel alt: 700

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 700,00 € , was eine Steigerung von +6,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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