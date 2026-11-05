RBC stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sebastian Kuenne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem soliden Zahlenwerk des Profiküchen-Ausrüsters. Ein leicht unter den Erwartungen liegender Umsatz sei durch eine starke Margenentwicklung mehr als ausgeglichen worden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 659EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Sebastian Kuenne
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 700
Kursziel alt: 700
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Kuenne
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 700
Kursziel alt: 700
Währung: EUR
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