JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bleibe angesichts der beschleunigten Auftragsentwicklung im Metrologie-Geschäft und der für mehrere Jahre guten Kundensichtbarkeit optimistisch gestimmt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die Nachfrage im Bereich Material Solutions. Am Bewertungsmodell nahm er nur kleinere Anpassungen vor./mis/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,12 % und einem Kurs von 27,82EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.