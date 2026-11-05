JPMORGAN stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach Jahreszahlen von 370 auf 430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem ermutigenden Start des britischen Modehändlers in das neue Geschäftsjahr 2026/27. Asos trete nun in eine neue strategische Phase ein./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,23EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.