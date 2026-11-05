🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich

    ROUNDUP

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bechtle erhöht erneut seine Gewinnprognose
    • Vorsteuergewinn soll um mehr als zehn Prozent steigen
    • Aktie legt nach starken Zahlen sechs Prozent zu
    ROUNDUP - IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hebt nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. So dürfte der Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent klettern, teilte das MDax -Unternehmen überraschend am Donnerstag in Neckarsulm mit. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr. Zuletzt stand ein Zuwachs des Vorsteuergewinns von 5 bis 10 Prozent im Plan. Die Aktie legte deutlich zu.

    Das Papier gewann 6 Prozent auf 35,96 Euro. Damit steht seit dem Jahreswechsel immer noch ein Minus von 18 Prozent zu Buche. Im Frühjahr war der Kurs deutlich abgeschmiert, im März war die Aktie sogar teils für unter 25 Euro zu haben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bechtle!
    Long
    30,91€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 7,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,37€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bechtle habe starke vorläufige Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies. Mittlerweile erscheine angesichts des hohen Auftragsbestands auch die Markterwartung für den Vorsteuergewinn 2027 zu vorsichtig.

    Der Experte sah in den Ergebnissen ein Signal, dass Bechtle kleineren Marktteilnehmern Anteile abnimmt. Konkurrent Cancom habe zuletzt mit einem gesenkten Umsatzausblick schlechtere Nachrichten für seine Anleger parat gehabt.

    Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Beim Geschäftsvolumen bezieht der Konzern unter anderem den Verkaufspreis von Software komplett ein, beim Umsatz rechnet er sich nach Buchhaltungsregeln nur den Bruttogewinn aus solchen Softwareverkäufen an.

    Im dritten Quartal legte das Geschäftsvolumen laut vorläufigen Zahlen um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. Zum Umsatz machte Bechtle zunächst keine Angaben. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro.

    Die positive Geschäftsentwicklung habe sich bisher auch im vierten Quartal fortgesetzt, hieß es von Bechtle. Den Bericht zum dritten Quartal legt das Unternehmen am 13. November vor./men/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,41 % und einem Kurs von 35,84 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +7,41 %/+38,50 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bechtle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Zahlen und die erneut erhöhte Jahresprognose: Das Geschäftsvolumen stieg um rund 19 %, das EBT um rund 14 %. Für 2026 wird nun ein EBT-Wachstum von über 10 % erwartet; der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau. Diskutiert werden zudem ein möglicher Ausbruch aus der seit 2021 laufenden Konsolidierung an der SMA200 sowie Chancen durch den Cyber Resilience Act. Der Kurs lag zuletzt laut Beitrag bei 33,50 € nach 33,66 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich Der IT-Dienstleister Bechtle hebt nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. So dürfte der Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent klettern, teilte das MDax -Unternehmen überraschend am Donnerstag in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     