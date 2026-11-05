13 Festnahmen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs mit Luxusautos in Millionenhöhe hat es Festnahmen, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Deutschland und vier weiteren EU-Ländern gegeben. 13 Menschen seien in Deutschland und Österreich festgenommen worden, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Luxemburg mit. Es werde gegen mehr als 50 Verdächtige ermittelt. Die Behörde geht davon aus, dass durch die Betrugsmasche ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 100 Millionen Euro verursacht wurde.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch in Österreich, Kroatien, Tschechien, Deutschland und Polen seien mehr als 900 Einsatzkräfte beteiligt gewesen, hieß es. Behörden aus Frankfurt, Baden-Württemberg und Berlin wirkten demnach an den Aktionen mit. Bankkonten seien gesperrt sowie Dutzende Fahrzeuge, Bargeld, Kryptowerte, eine Schusswaffe und Luxusuhren sichergestellt worden. In Berlin wurden laut Mitteilung zwei Immobilien beschlagnahmt, darunter ein Objekt, in dem sich ein Hostel befindet.