Hochtief verdient dank KI-Boom kräftig - Auftragsbestand auf Rekordhöhe
- Hochtief profitiert im dritten Quartal vom KI-Boom
- Quartalsgewinn steigt bereinigt um fast die Hälfte
- Umsatz und Auftragseingang legen kräftig zu
ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat auch im dritten Quartal vom KI-Boom profitiert. Umsatz und Ergebnisse zogen kräftig an. "Unser Rekordauftragsbestand verschafft uns hervorragende Perspektiven für die Zukunft", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Donnerstag. Der Baukonzern erhalte mehr Aufträge in den Märkten, in denen er das größte strukturelle Nachfragepotenzial sehe. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel bestätigte der Dax -Konzern. Die Aktie gab zuletzt um rund sieben Prozent nach.
Im dritten Quartal legte der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 271,9 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief seit dem Sommer mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro. 2025 war der bereinigte Gewinn auf 789,3 Millionen gestiegen.
Inklusive Sondereffekten wies Hochtief in den drei Monaten bis Ende September einen Gewinn von 260,1 Millionen Euro aus. Das waren 49 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte um 22,3 Prozent auf gut 11,9 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wuchs um mehr als 60 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand betrug Ende September gut 89,7 Milliarden Euro./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 358,6 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 411,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +15,19 %/+49,10 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: