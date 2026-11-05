EU zahlt Ukraine weitere Milliardensumme aus

Konkret sind 3,7 Milliarden Euro dafür vorgesehen, den Finanzierungsbedarf der Ukraine zu decken, und 658 Millionen Euro für die Beschaffung von Drohnen, Raketen, Radarsystemen, elektronischen Kampfführungssystemen sowie Munition, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat der Ukraine 4,36 Milliarden für das weitere Funktionieren des Staates und grundlegende öffentliche Dienstleistungen sowie für den Kauf militärischer Ausrüstung überwiesen.

"Während Russland seine unerbittlichen Angriffe fortsetzt, steht der Ukraine ihr fünfter Kriegswinter bevor. Und während die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine weitergehen, hält auch die unerschütterliche Unterstützung der EU an", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Selenskyj forderte weitere Milliarden



Nach Angaben der EU-Kommission haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine seit 2022 bereits Unterstützung im Umfang von 235,9 Milliarden Euro bereitgestellt. Für den Rest dieses Jahres stünden noch weitere 25,2 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung der EU zur Verfügung, hieß es.

Ein Großteil der Hilfen wird derzeit über ein 90 Milliarden Euro schweres Unterstützungsdarlehen ausgezahlt. Dieses wird in mehreren Tranchen bereitgestellt und soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und das Land vor einer Staatspleite bewahren.

Bei einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs im Oktober hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass sein Land für das kommende Jahr zusätzlich 70 Milliarden Euro benötige./rdz/DP/jha



