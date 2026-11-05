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    Windfall Geotek setzt seine globale Wachstumsstrategie mit neuer Exklusivvertretung für Argentinien, Chile und Peru fort

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    Windfall Geotek setzt seine globale Wachstumsstrategie mit neuer Exklusivvertretung für Argentinien, Chile und Peru fort
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    Brossard, Québec / 5. November 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen zur Entdeckung von Minerallagerstätten, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Javier Pernas, Direktor von Simplex S.R.L., mit der Exklusivvertretung des Unternehmens in Argentinien, Chile und Peru betraut wurde.

     

    Diese Ankündigung unterstreicht die Bedeutung der Erschließung des lateinamerikanischen Marktes angesichts der weltweit intensiven Suche nach Kupfer. Herr Pernas verfügt über fundierte Kenntnisse des heimischen Marktes und Fachwissen in Bergbau und Informationstechnik und bietet Windfall Geotek damit eine zentrale Anlaufstelle für drei der weltweit wichtigsten Bergbaujurisdiktionen.

     

    Der Direktor von Simplex blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im B2B-Technologievertrieb und in der Geschäftsentwicklung in Lateinamerika zurück, in denen er leitende Positionen im Vertrieb bei Firmen wie Gilat Satellite Networks, Nokia sowie jungen Technologieunternehmen bekleidete. Über die Technologievertriebsagentur und Managementberatungsfirma Simplex vertritt er internationale Technikhersteller aus den Bereichen Bergbau, Öl & Gas, Energie und Infrastruktur und unterstützt sie beim Markteintritt in Lateinamerika, beim Aufbau von Vertriebskanälen und bei der Betreuung komplexer Geschäftsprojekte, von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zum Vertragsabschluss. Javier Pernas hat ein Ingenieursdiplom vom ITBA (Argentinien) und ein MBA-Diplom vom IMD (Schweiz).

     

    Kommentar der Unternehmensführung

     

    Réjean Provost, Vice-President Business Development von Windfall Geotek, erklärt:

     

    „Windfall Geotek ist bereits aktiv auf dem lateinamerikanischen Markt vertreten. Wir sind überzeugt, dass diese Märkte, mit einer starken Präsenz vor Ort, für die Expansion unserer KI/ML-gestützten Mineralexplorationstechnologie von großer strategischer Bedeutung sind. Die Unterzeichnung von Repräsentationsvereinbarungen mit erfahrenen Agenturen vor Ort stärkt unsere internationale Wachstumsstrategie und zeugt von der Einsatzfähigkeit unserer Technologie in allen Bergbaujurisdiktionen der Welt.

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    Verfasst von IRW Press
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