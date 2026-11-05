BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 223 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Auswirkungen die US-Zwischenwahlen auf den Rüstungsbereich haben werden. Die gängige Auffassung sei, dass die Demokraten aus Aktienmarktsicht schlecht für die Verteidigungsbranche seien, doch dies werde nicht von historischen Fakten gestützt. Verteidigungsausgaben erfreuten sich tendenziell in beiden Parteien großer Beliebtheit./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 158,0EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 223

Kursziel alt: 223

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

