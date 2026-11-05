UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Das Wachstum liege leicht über der Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr des Spirituosenherstellers, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der einzige negative Faktor sei der Umsatzrückgang der Biermarke Guinness in Großbritannien und Irland, der teilweise auf witterungsbedingte Faktoren und Wettbewerbsdruck zurückzuführen sei./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 22,36EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sanjeet Aujla
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,5
Kursziel alt: 18,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sanjeet Aujla
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,5
Kursziel alt: 18,5
Währung: GBP
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