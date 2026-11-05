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    DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Aktienrückkauf zu 18 Euro beschlossen

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    DEFAMA macht Aktionären ein Angebot: Bis zu 100.000 eigene Aktien will das Unternehmen für je 18 Euro zurückkaufen. Die Annahmefrist läuft vom 12. bis 27. November 2026.

    DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Aktienrückkauf zu 18 Euro beschlossen
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • DEFAMA beschließt ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot an alle Aktionäre.
    • Das Unternehmen will bis zu 100.000 eigene Aktien zurückkaufen.
    • Die angebotene Stückzahl entspricht rund 2,1 % des Grundkapitals.
    • Der Angebotspreis beträgt 18,00 Euro je Aktie.
    • Die Annahmefrist läuft vom 12. bis einschließlich 27. November 2026.
    • Der Vorstand stützt sich auf die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juli 2024; weitere Details sollen auf der DEFAMA-Website veröffentlicht werden.

    Der Kurs von DEFAMA Deutsche Fachmarkt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,125EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    DEFAMA Deutsche Fachmarkt

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    ISIN:DE000A13SUL5WKN:A13SUL
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