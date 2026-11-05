DEFAMA Deutsche Fachmarkt: Aktienrückkauf zu 18 Euro beschlossen 21 0 Kommentare

DEFAMA macht Aktionären ein Angebot: Bis zu 100.000 eigene Aktien will das Unternehmen für je 18 Euro zurückkaufen. Die Annahmefrist läuft vom 12. bis 27. November 2026.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen