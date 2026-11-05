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    Lacuna Ads wandelt programmatische Infrastruktur in Kundennutzen um

    Über die Konnektivität hinaus

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    SINGAPUR, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Lacuna, ein globales Technologieunternehmen für programmatische Werbung mit Hauptsitz in Singapur, erläuterte heute, wie die drei Kernprodukte seines Lacuna Ads-Ökosystems, Lacuna Axis, Lacuna Engine und Lacuna Agent, programmatische Konnektivität in praktischen Nutzen für Verkäufer, Käufer und Plattformteams verwandeln. Gemeinsam agieren sie in einem Ökosystem, das täglich mehr als 200 Milliarden Werbeanfragen verarbeitet.

    Lacuna Ads

    Programmatische Werbung ist heute ein zentraler Bestandteil des digitalen Medieneinkaufs. In seinen „Global Ad Spend Forecasts" vom Dezember 2025  prognostizierte Dentsu, dass programmatische Werbung im Jahr 2026 mehr als vier Fünftel der digitalen Investitionen ausmachen würde. Mit zunehmender Akzeptanz wird die nächste Wachstumsphase der Branche davon abhängen, ob Konnektivität in bessere Entscheidungen, effizientere Umsetzung und stärkere Abläufe umgesetzt werden kann.

    Lacuna Axis wurde 2022 ins Leben gerufen und ist die zentrale Werbeplattform, die das Fundament des Lacuna Ads-Ökosystems bildet. Auf der Angebotsseite vereint Lacuna Axis ein diversifiziertes Inventar von Direktverlagen, SDK-Netzwerken, OEMs und SSPs sowie O&O-Traffic, der durch ein Portfolio von Utility- und Gaming-Apps mit mehr als 2,4 Milliarden Installationen unterstützt wird. Auf der Nachfrageseite sorgen mehr als 200 Nachfragequellen, darunter über 100 Premium-DSPs, für eine vielfältige Käufernachfrage an der Börse. KI-gestützte Routenplanung, dynamische Ertragsoptimierung und Verkehrsqualitätskontrollen helfen dabei, jede Gelegenheit den Käufern zuzuordnen, die sie am ehesten zu schätzen wissen. Diese Funktionen unterstützen höhere Erträge und eine nachhaltigere Monetarisierung für Verkäufer und ermöglichen Käufern einen effizienteren Zugang zu einem diversifizierten globalen Angebot.

    Die auf Lacuna Axis basierende Lacuna Engine wurde 2023 eingeführt, um den Zugang zum Marktplatz in konkrete Kampagnenaktionen umzusetzen. Als firmeneigene DSP von Lacuna Ads für Werbetreibende und Agenturen nutzt sie Echtzeit-Marktsignale und Datenanalysen zur Traffic-Auswahl, Gebotsabgabe und Kampagnenoptimierung. Unabhängige Verifizierung durch Anbieter wie HUMAN und Pixalate unterstützt die Erkennung von IVT und die Kontrolle der Verkehrsqualität. Diese Optimierungs- und Qualitätskontrollfunktionen helfen Käufern, ineffiziente Ausgaben zu reduzieren, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Kampagnen mit größerer Zuversicht durchzuführen. Lacuna ist außerdem beim TCF von IAB Europe registriert und in der Global Vendor List aufgeführt, was seine Glaubwürdigkeit im gesamten programmatischen Ökosystem weiter stärkt.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Über die Konnektivität hinaus Lacuna Ads wandelt programmatische Infrastruktur in Kundennutzen um SINGAPUR, 5. November 2026 /PRNewswire/ - Lacuna, ein globales Technologieunternehmen für programmatische Werbung mit Hauptsitz in Singapur, erläuterte heute, wie die drei Kernprodukte seines Lacuna Ads-Ökosystems, Lacuna Axis, Lacuna Engine und …
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