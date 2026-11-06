Nicht LVMH oder Kering: Diese Luxus-Aktie explodiert – Marke voll im Trend!

Damit könnte die jüngste Durststrecke der Aktie beendet sein. Nach einer heftigen Enttäuschung bei den Jahreszahlen für 2026 und einem zweistelligen Kurseinbruch hatten Anleger die Aktie ins Abseits gestellt. Seit Jahresbeginn hatte der Kurs rund zwei Prozent verloren. Die neuen Geschäftszahlen zeigen nun, dass Tapestry trotz der schwierigen Bedingungen im Luxussegment weiter kräftig wachsen kann.

Während viele Luxuskonzerne über eine schwache Nachfrage klagen, gelingt einem amerikanischen Modeunternehmen ein beeindruckender Befreiungsschlag. Die Aktie von Tapestry schoss am Donnerstag zweistellig nach oben. Der Mutterkonzern der Handtaschenmarken Coach und Kate Spade überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt seine Jahresprognosen deutlich an und kündigt zusätzliche Aktienrückkäufe an. Besonders bemerkenswert: Ausgerechnet junge Verbraucher sorgen für den Wachstumsschub.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Konzern seinen Umsatz um 11,1 Prozent auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 1,86 Milliarden US-Dollar erwartet. Noch größer fiel die Überraschung beim Gewinn aus. Bereinigt verdiente Tapestry 1,82 US-Dollar je Aktie, während Experten nur mit 1,57 US-Dollar gerechnet hatten.

Für den Erfolg ist vor allem eine Marke verantwortlich: Coach. Der Umsatz des Handtaschenherstellers kletterte um 16 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in China, wo die Konzernerlöse um beeindruckende 43 Prozent zulegten. Auch in Nordamerika und Europa zieht Coach neue Käufer an.

Generation Z macht Coach zum Verkaufsschlager

Der entscheidende Wachstumstreiber ist die Generation Z. Während traditionelle Luxusmarken zunehmend Schwierigkeiten haben, jüngere Verbraucher zu begeistern, gelingt Coach genau das. Moderne Handtaschendesigns, personalisierbare Taschenanhänger und Kooperationen mit prominenten Persönlichkeiten machen die Marke besonders bei jungen Käufern beliebt. Kampagnen mit Schauspielerin Elle Fanning und K-Pop-Star So-yeon verstärken diesen Effekt.

Hinzu kommt eine geschickte Preisstrategie. Viele besonders gefragte Produkte kosten zwischen 200 und 500 US-Dollar. Damit bietet Coach einen Einstieg in die Luxuswelt, ohne dass Kunden mehrere Tausend US-Dollar für eine Handtasche ausgeben müssen. Gerade wohlhabendere jüngere Verbraucher greifen offenbar weiterhin zu, während einkommensschwächere Haushalte bei nicht notwendigen Anschaffungen sparen.

Dabei kann sich Tapestry sogar erlauben, auf zusätzliche Rabattaktionen zu verzichten. Coach-Chef Todd Kahn betont, dass Produkte und Preis-Leistungs-Verhältnis bereits überzeugend seien. Auch während des wichtigen Weihnachtsgeschäfts soll deshalb nicht stärker mit Preisnachlässen gearbeitet werden.

Allerdings läuft längst nicht alles rund. Die zweite große Konzernmarke Kate Spade verzeichnete einen Umsatzrückgang von zehn Prozent. Auch das allgemeine Wachstum in Nordamerika verlangsamte sich etwas. Hier zeigt sich, dass Tapestry derzeit stark von der Dynamik bei Coach abhängig ist.

Prognose angehoben und jetzt fließen Milliarden an die Aktionäre

Trotzdem wird das Management für das Gesamtjahr deutlich optimistischer. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Tapestry inzwischen einen Umsatz zwischen 8,5 und 8,6 Milliarden US-Dollar. Bislang hatte die Prognose bei 8,4 bis 8,5 Milliarden gelegen. Noch kräftiger fällt die Anhebung beim Gewinn aus. Statt 7,80 bis 7,90 US-Dollar sollen nun bereinigt 8,25 bis 8,35 US-Dollar je Aktie verdient werden.

Auch die Aktionäre sollen unmittelbar profitieren. Tapestry will im laufenden Geschäftsjahr eigene Aktien für insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Das sind 350 Millionen US-Dollar mehr als bislang vorgesehen. Die Rückkäufe verringern die Zahl ausstehender Aktien und können damit den Gewinn je Aktie zusätzlich unterstützen.

Der Erfolg fällt in eine Phase, in der zahlreiche etablierte Luxuskonzerne unter Druck stehen. LVMH, Kering und andere Anbieter hochpreisiger Modeartikel kämpfen mit einer schwächeren Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten. Tapestry zeigt dagegen, dass die Konsumlaune keineswegs überall gleichermaßen nachgelassen hat. Entscheidend scheint zunehmend zu sein, welche Marken für die nächste Generation von Luxuskäufern attraktiv sind.

Mein Tipp: Coach könnte die Rallye weiter antreiben

Mit Coach besitzt Tapestry derzeit eine Marke, die den Nerv der Zeit trifft und gleichzeitig hohe Wachstumsraten erzielt. Die steigenden Gewinnerwartungen, das starke Geschäft in China und die umfangreichen Aktienrückkäufe liefern zusätzliche Argumente für eine Fortsetzung der Erholung.

Sollte es dem Konzern gelingen, die Begeisterung junger Kunden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Kate Spade wieder auf Wachstumskurs zu bringen, könnte das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft sein. Nach dem zweistelligen Kurssprung sind allerdings auch die Erwartungen der Anleger wieder deutlich gestiegen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran

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