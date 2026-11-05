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    Booster PC 11,698 % bis 11/26: 2026-Prognose angepasst

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    Restrukturierung belastet den Ausblick: BOOSTER Precision Components Holding senkt die EBITDA-Prognose für 2026 deutlich, hält aber an den Umsatzzielen fest.

    Booster PC 11,698 % bis 11/26: 2026-Prognose angepasst
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • BOOSTER Precision Components Holding senkt die EBITDA-Prognose für 2026 auf **10,0 bis 12,0 Mio. Euro**; zuvor waren **13,5 bis 14,5 Mio. Euro** erwartet worden.
    • Hauptgrund sind Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Neuordnung der Verbindlichkeiten und dem StaRUG-Verfahren.
    • Die Umsatzprognose bleibt unverändert: Für 2026 wird ein Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2025 erwartet.
    • Der Umsatz lag 2025 bei **161,7 Mio. Euro**.
    • Die Anpassung der Ergebnisprognose wurde am **5. November 2026** beschlossen und veröffentlicht.
    • Die Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung.



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