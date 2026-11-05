Booster PC 11,698 % bis 11/26: 2026 Earnings Outlook Revised 1 0 Kommentare

Restructuring costs weigh on BOOSTER Precision Components’ 2026 outlook, prompting an EBITDA forecast cut while its revenue growth target remains unchanged.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen