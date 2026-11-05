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    Booster PC 11,698 % bis 11/26: 2026 Earnings Outlook Revised

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    Restructuring costs weigh on BOOSTER Precision Components’ 2026 outlook, prompting an EBITDA forecast cut while its revenue growth target remains unchanged.

    Booster PC 11,698 % bis 11/26: 2026 Earnings Outlook Revised
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • BOOSTER Precision Components Holding GmbH revised its earnings forecast for the 2026 financial year on 5 November 2026.
    • Reported EBITDA is now expected to be €10.0–12.0 million, down from the previous forecast of €13.5–14.5 million.
    • The lower EBITDA outlook is mainly due to restructuring costs related to liability restructuring and proceedings under Germany’s StaRUG framework.
    • The company confirmed its revenue forecast for 2026: growth in the low single-digit percentage range compared with 2025.
    • Revenue in 2025 was €161.7 million.
    • The announcement was issued as inside information under Article 17 of the EU Market Abuse Regulation.



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