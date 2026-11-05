UBS stuft Siltronic auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Blaiklock sieht für die Aktie des Waferherstellers viel Luft nach oben, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit höheren Preisen, sodass die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) steigen dürften./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,15 % und einem Kurs von 53,50EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Harry Blaiklock
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Blaiklock
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 120
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