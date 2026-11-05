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    MEDICLIN bleibt auf Erfolgskurs: Geschäftsentwicklung stabil

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    Mehr Patient:innen, höhere Erlöse: MEDICLIN legt in den ersten neun Monaten 2026 auch beim Gewinn zu – trotz steigender Personalkosten. Die Jahresprognose steht.

    MEDICLIN bleibt auf Erfolgskurs: Geschäftsentwicklung stabil
    Foto: adobe.stock.com
    • MEDICLIN behandelte in den ersten neun Monaten 2026 insgesamt 82.265 Patient:innen – gegenüber 81.564 im Vorjahreszeitraum.
    • Der Konzernumsatz stieg um 4,1 % auf 585,9 Mio. Euro; das Konzern-EBIT erhöhte sich von 48,9 auf 52,7 Mio. Euro.
    • Im Segment Postakut wuchs der Umsatz um 3,5 % auf 399,6 Mio. Euro, das EBIT sank jedoch um 5,9 % auf 44,8 Mio. Euro – vor allem wegen höherer Personalaufwendungen.
    • Das Segment Akut steigerte den Umsatz um 6,0 % auf 168,3 Mio. Euro und verbesserte das EBIT von 0,7 auf 3,1 Mio. Euro.
    • Im Segment Pflege blieb der Umsatz mit 18,1 Mio. Euro nahezu stabil; das EBIT verbesserte sich von minus 0,4 auf 0,6 Mio. Euro. Das Service-EBIT stieg auf 4,2 Mio. Euro.
    • MEDICLIN bestätigt die Jahresprognose 2026: Umsatzwachstum von 3,5 % bis 6,5 % und Konzern-EBIT zwischen 57 und 72 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei MEDICLIN ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von MEDICLIN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,54 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4000EUR das entspricht einem Minus von -0,92 % seit der Veröffentlichung.


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